Fitch підвищило прогноз цін на газ у 2025-2026 рр., підтвердило оцінки для нафти

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз цін на природний газ на 2025-2026 рр., підтвердивши оцінки для нафти найближчим часом.

Перегляд очікуваних цін на газ відображає зміну котирувань від початку поточного року, а також холодну зиму, що призвела до значного виснаження запасів у газових сховищах, йдеться в повідомленні агентства.

Крім того, аналітики додали прогноз для вартості вуглеводнів на 2028 рік.

"Ми залишили всі припущення щодо цін на нафту без змін, - ідеться в повідомленні. - ОПЕК+ мала великі резервні потужності (понад 6 млн барелів на добу) у січні, і вона заявила про плани розпочати скасування скорочень видобутку з квітня. Імпортні мита США на продукцію з Китаю можуть чинити тиск на глобальне економічне зростання й попит на нафту, збільшивши надлишкову пропозицію і посиливши тиск на ціни".

Відповідні заходи Китаю (мита на імпорт вугілля, СПГ і нафти зі США) навряд чи матимуть суттєві наслідки для світових енергетичних ринків, вважають експерти Fitch.

Споживання газу в Китаї 2025 року збільшиться на 6,5% і становитиме приблизно 456 млрд кубометрів, що зумовлено попитом міського й промислового секторів, за прогнозом Шанхайського центру торгівлі нафтою і газом. Залежність Китаю від імпорту газу становила 40,9% у 2024 році, причому значна частка припадає на СПГ. Поставки СПГ зі США зросли на 53,2%, посиливши конкуренцію за поставки газу з Європою.

"Геополітична напруженість, включно з повним зупиненням поставок (з Росії - ІФ-У) трубопроводом до Європи через Україну наприкінці 2024 року після закінчення терміну дії угоди про транзит газу, а також неврегульовані військові конфлікти на Близькому Сході теж впливають на ціни на спотовому ринку", - наголошується в огляді агентства.