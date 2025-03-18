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АНАЛІТИКА

Україна поглиблюватиме співпрацю в енергетичній сфері з Нідерландами та Данією

 

Україна обговорює з Нідерландами перспективи використання вітчизняних газових сховищ для потреб країн-членів ЄС та - проєкти з відновлення постраждалої енергетичної інфраструктури з Данією.

Про це йшлося під час зустрічей очільників енергетичних відомств у Брюсселі у межах засідання Ради міністрів енергетики держав-членів ЄС, повідомляє Укрінформ з посиланням на Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час двосторонньої зустрічі з міністеркою кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів Софі Германс обговорив посилення енергетичної безпеки європейського регіону, зокрема перспективи використання українських газових сховищ для потреб країн-членів ЄС

Україна поглиблюватиме співпрацю в енергетичній сфері з Нідерландами та Данією

 

Галущенко нагадав, що взимку 2023-2024 років в українських підземних сховищах зберігався газ європейських трейдерів, зазначивши, що зберігання європейськими компаніями газу в українських ПСГ - це забезпечення енергетичної безпеки ЄС.

За словами міністра, Україна має найбільші газові сховища в Європі і може запропонувати партнерам ефективне і вигідне використання газової інфраструктури з інтерконекторами, що мають високу пропускну спроможність.

На зустрічі обговорювалися питання захисту об'єктів енергетичної та газової інфраструктури, а також підтримка Нідерландами українського паливно-енергетичного сектору, зокрема необхідним для відновлення обладнанням.

Крім того, у Брюсселі міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч із міністром клімату й енергетики Королівства Данія Ларсом Огором.

Україна поглиблюватиме співпрацю в енергетичній сфері з Нідерландами та Данією

 

Сторони обговорили поглиблення співпраці в межах українсько-данського енергетичного партнерства, зокрема щодо підтримки енергетичної сфери і відновлення енергоінфраструктури України, яка зазнала руйнувань через російські атаки.

Галущенко відзначив важливість успішно реалізованих проєктів з відновлення енергоінфраструктури. Зокрема, українсько-данське партнерство надає можливість покрити критичні потреби населення в Миколаївській області.

Україна поглиблюватиме співпрацю в енергетичній сфері з Нідерландами та Данією

 

Обговорювалися також напрямки поглиблення співпраці з розвитку в Україні відновлюваної енергетики, зокрема вітрової генерації, та використання данського досвіду у цій сфері. Сторони домовилися продовжувати співпрацю у відповідних напрямках, а також з питань кіберзахисту об'єктів інформаційної енергетичної інфраструктури.
 

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