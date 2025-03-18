Фінансові новини
- |
- 18.03.25
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна і Швеція стануть партнерами в галузі енергетики та «зеленого» переходу
11:56 18.03.2025 |
Міністерство енергетики України та Міністерство клімату та підприємництва Швеції в особі їх керівництва підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення партнерства з питань енергетики та «зеленого» переходу у сфері атомної енергетики.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка і віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебби Буш.
Зазначається, що метою меморандуму є сприяння енергетичній безпеці, готовності до надзвичайних ситуацій та сталому розвитку енергетичних систем.
Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю двох країн і перспективи її поглиблення в атомній галузі для посилення стійкості енергетичної системи, питання зміцнення енергетичної безпеки як України, так і всієї Європи, подальші перспективи здійснення «зеленого» переходу.
«Ми пройшли вже третю воєнну зиму. Ми дякуємо Швеції за постійну підтримку української енергетики, з перших днів повномасштабного вторгнення, яка відіграє значну роль як у відновленні нашої інфраструктури, так і в подальшому розвитку енергетичного сектору України і всієї Європи», - зазначив Галущенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В діях керівника Офісу НКЦПФР, який їздив на вигадану конференцію у Фінляндію, порушень не виявлено
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: в РФ вимагають у США зупинити всі поставки зброї Україні для «перемир'я»
|Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Видатки держбюджету на виплати військовим у лютому перевищили 90 мільярдів
|Благодійні організації торік сплатили до бюджету майже ₴2 мільярди, найбільше - три регіони
|Морський експорт нафти з рф тримається на 4-місячному максимумі
|Кабмін виділив 1,6 мільярда на інвестиційні проєкти в медицині
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $72 за барель
|Україна за 2 міс. зменшила валютну виручку від експорту чорних металів на 20%, імпорт зріс на 3%
Бізнес
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою
|ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android
|Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google
|Китай запроваджує обов'язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом, для боротьби з дезінформацією