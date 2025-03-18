Україна і Швеція стануть партнерами в галузі енергетики та «зеленого» переходу

Міністерство енергетики України та Міністерство клімату та підприємництва Швеції в особі їх керівництва підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення партнерства з питань енергетики та «зеленого» переходу у сфері атомної енергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка і віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебби Буш.

Зазначається, що метою меморандуму є сприяння енергетичній безпеці, готовності до надзвичайних ситуацій та сталому розвитку енергетичних систем.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю двох країн і перспективи її поглиблення в атомній галузі для посилення стійкості енергетичної системи, питання зміцнення енергетичної безпеки як України, так і всієї Європи, подальші перспективи здійснення «зеленого» переходу.

«Ми пройшли вже третю воєнну зиму. Ми дякуємо Швеції за постійну підтримку української енергетики, з перших днів повномасштабного вторгнення, яка відіграє значну роль як у відновленні нашої інфраструктури, так і в подальшому розвитку енергетичного сектору України і всієї Європи», - зазначив Галущенко.