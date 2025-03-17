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Україна подала перший звіт до Енергетичного співтовариства
22:28 17.03.2025 |
Україна підготувала та подала свій перший інтегрований звіт щодо виконання Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК).
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
Зазначається, що 15 березня 2025 року Україна подала звіт до Енергетичного співтовариства на рівні з країнами Європейського Союзу, з дотриманням усіх європейських регламентів та законодавства. Розробку звіту забезпечувало Міністерство економіки України у співпраці з іншими профільними міністерствами та ЦОВВ.
"Перший інтегрований звіт щодо реалізації НПЕК , який ми підготували якісно і вчасно, попри стислі терміни, демонструє серйозність наших намірів інтегруватися в європейський енергетичний та кліматичний простір. Це результат ефективної комплексної міжвідомчої співпраці, який ляже в основу середньострокового економічного планування на найближчі роки", - зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Документ складається з 23 тематичних додатків, що охоплюють розвиток відновлюваної енергетики, функціонування ринків електроенергії та природного газу, забезпечення енергетичної безпеки, декарбонізацію економіки, енергоефективність та впровадження інновацій в енергетичному секторі.
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