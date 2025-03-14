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АНАЛІТИКА

Болгарія готує рішення про продаж Україні реакторів для Хмельницької АЕС

 

У Болгарії на урядовому рівні готується рішення щодо продажу Україні реакторів для Хмельницької атомної станції. Про це на засіданні Верховної Ради в п'ятницю розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Дійсно 10 березня був останній день, коли треба було відзвітувати в парламенті Болгарії про результати перемовин. Завдяки конструктивній частині Верховної Ради, яка підтримала відповідний законопроєкт, [у нас була] можливість провести відповідні перемовини в Болгарії. І відповідний звіт парламенту було надано", - сказав міністр.

"Минулий звіт, який був наданий в парламент [у 2024 році] і після якого ми просили продовжити дозвіл на перемовини, зазначав, що Україна не проявила жодної зацікавленості в реалізації цього проєкту. Цього разу у звіті підтверджена зацікавленість України, окреслені межі договору. Зараз буде рішення вже на урядовому рівні в Болгарії стосовно укладення договору, де будуть викладені всі аспекти", - розповів Галущенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Болгарія
 

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