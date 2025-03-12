Україна у 2025р. може імпортувати 4 млрд куб. м газу - глава ОГТСУ в інтерв'ю Reuters

Україна може імпортувати, щонайменше, 4 млрд куб. м газу з квітня по жовтень 2025 року, заявив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Дмитро Липпа в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що із загального обсягу імпорту через Європу скраплений природний газ (СПГ) складатиме до половини, і якомога більша частина цього газу може надходити зі Сполучених Штатів Америки.

"Якщо ми беремо політичний аспект, то для нас краще доставити якомога більше (американського СПГ) до Польщі і поступово доставляти його до нас", - наводить Reuters його слова у публікації у середу, додавши, що поставки можуть здійснюватися через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

За словами Липпи, враховуючи геополітичну ситуацію, американському СПГ можна було б віддати перевагу порівняно з конкурентним катарським СПГ, за умови, що різниця в ціні не була значною.

Розрахунки Reuters, засновані на середніх цінах на газ, показують, що загальна вартість імпорту становитиме щонайменше $1 млрд.

Як повідомлялося, за розрахунками Центру досліджень енергетики, озвученими 11 березня його директором Олександром Харченком, Україні потрібно щонайменше 4,5 млрд куб. м імпорту, "щоб зима проходила спокійно в частині газу", і на це треба $1,8-2 млрд. При цьому він сказав, що є різні оцінки потреб України в імпорті, зокрема, 2,7 млрд куб. м та 7 млрд куб. м.

Він також зазначив, що масованими ударами РФ позбавила Україну 40% видобутку. Потужності, що забезпечують 25% видобутку, який був на кінець 2024 року, до активізації ударів, можуть бути відновлені, щонайменше, в вересні-листопаді за умови повної відсутності нових руйнувань.

7 березня РФ здійснила вже 17-ту комбіновану атаку на об'єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз". Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. У той же день ДТЕК вчергове повідомив про зупинку об'єкта газовидобутку на Полтавщині через руйнування.

7 березня Група "Нафтогаз" та польський нафтовий концерн ORLEN підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері СПГ, в рамках якого уклали контракт на постачання 100 млн куб. м цього палива.

Наприкінці грудня 2024 року ДТЕК прийняв першу партію LNG в 100 млн куб. м із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції. Гендиректор Максим Тімченко в лютому 2025 року заявляв, що енергохолдинг розраховує протягом наступних двох місяців оголосити про чергову угоду з імпорту СПГ в Україну, більшість потенційних партнерів перебувають в США.