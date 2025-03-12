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USAID розірвало грантову угоду з Фондом енергетичної підтримки України
14:21 12.03.2025 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) наприкінці лютого розірвало грантову угоду з Фондом енергетичної підтримки України на суму $75 мільйонів. Про це 11 березня повідомила Енергетична спільнота, підтвердивши інформацію американських медіа.
Припинення цього гранту зменшить кількість грошей, потрібних для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України.
Початкова угода була підписана у 2023 році на суму $25 мільйонів для підтримки закупівлі критично важливого енергетичного обладнання для енергетичного й опалювального секторів України. У 2024 році USAID пообіцяв додаткові $50 мільйонів.
Фонд енергетичної підтримки України був створений у квітні 2022 року за ініціативою тодішньої єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Донорами фонду стали окремі держави, міжнародні компанії та організації. Основне завдання фонду - допомога у відновленні пошкодженої або знищеної енергетичної інфраструктури України після російських обстрілів.
За гроші фонду купують обладнання, що не може бути надане міжнародними партнерами у вигляді гуманітарної допомоги. Закупівля здійснювалася за стандартами прозорості USAID.
Станом на 24 лютого 2025 року фонд залучив від донорів понад 1,11 млрд євро, близько 91% суми уже фактично надійшли в фонд.
США були великими, але не найбільшими донорами Фонду енергетичної підтримки України - на країну припало близько 6,7% загальної суми внесків. Для порівняння: Німеччина - 36,5%, Євросоюз - 14,9%, Швеція - 13%, Велика Британія - 9,3%.
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