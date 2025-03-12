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Данія виділила €98 мільйонів на енергообладнання для України
11:48 12.03.2025 |
У межах українсько-данського енергетичного партнерства Данія виділила 98 млн євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен під час форуму "Енергоефективність: шлях до енергетичної безпеки та відновлення", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас є українсько-данське енергетичне партнерство, це наша флагманська цивільна ініціатива, яка сприяє стійкості української енергетики. Було виділено 98 млн євро на придбання сонячного обладнання, газопоршневих установок", - сказав посол.
Він наголосив, що енергоефективність є важливим компонентом співпраці між Данією та Україною. Йдеться як про короткострокові, так і довгострокові стратегії, спрямовані на покращення енергетичної безпеки.
Міккельсен також розповів, що країни співпрацюють у сферах теплоізоляції, систем опалення та охолодження, технологій для економії енергії.
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