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Зеленський досі не підписав закон про купівлю реакторів для ХАЕС
11:44 12.03.2025 |
У вівторок сплинув час, відведений Болгарією на переговори щодо продажу реакторів для енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції. Про це свідчать дані на сайті Народних зборів Болгарії.
Пів року тому, 11 вересня 2024 року, парламент Болгарії продовжив терміни для переговорів щодо продажу Україні обладнання, яке раніше призначалося для проєкту АЕС "Белене", на 180 днів з дня набрання чинності цього рішення. У Державному віснику Болгарії його опублікували 13 вересня - отже, строки для переговорів сплинули 11 березня.
Цю саму дату називали голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус та міністр енергетики Герман Галущенко перед голосуванням за закон про придбання у Болгарії реакторів.
Верховна Рада ухвалила закон 11 лютого, президент Володимир Зеленський отримав його для підписання 26 лютого. Однак станом на ранок 12 березня він цього так і не зробив, повідомляється на сайті Верховної Ради.
Ухвалений Радою закон не надає згоду на будівництво енергоблоків - тільки на придбання реакторів.
Енергокомітет підтримав добудову ХАЕС-3 і ХАЕС-4 ще 17 червня 2024 року, але відповідний законопроєкт не виносять на розгляд парламенту через незгоду депутатів. Його планували проголосувати після оновлення техніко-економічного обґрунтування, передбаченого законом, що дозволяє придбати реактори.
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