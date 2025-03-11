Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік в Україні ввели в експлуатацію 13 великих вітрових турбін

 

В Україні у 2024 році було введено в експлуатацію 13 великих вітрових турбін загальною потужністю 27 МВт.

Про це повідомив заступник голови правління Української вітроенергетичної асоціації Микола Савчук у коментарі Укрінформу.

"Великих - від 660 кВт - 13 штук на 27 МВт. А те, що вводять домогосподарства і громади, випадає зі статистики, якщо не йде на "зелений" тариф", - сказав Савчук.

Щодо прогнозів на 2025 рік, експерт вважає, що до кінця року буде введено у рази більше вітрових станцій. Савчук пояснив, що проєкти вітрової генерації реалізуються довше, ніж сонячної.

Так, на встановлення турбіни малої потужності потрібно щонайменше пів року, а станції від 2 МВт встановлюють щонайменше два роки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,12 0,28 41,4300  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес