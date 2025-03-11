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Торік в Україні ввели в експлуатацію 13 великих вітрових турбін
16:30 11.03.2025 |
В Україні у 2024 році було введено в експлуатацію 13 великих вітрових турбін загальною потужністю 27 МВт.
Про це повідомив заступник голови правління Української вітроенергетичної асоціації Микола Савчук у коментарі Укрінформу.
"Великих - від 660 кВт - 13 штук на 27 МВт. А те, що вводять домогосподарства і громади, випадає зі статистики, якщо не йде на "зелений" тариф", - сказав Савчук.
Щодо прогнозів на 2025 рік, експерт вважає, що до кінця року буде введено у рази більше вітрових станцій. Савчук пояснив, що проєкти вітрової генерації реалізуються довше, ніж сонячної.
Так, на встановлення турбіни малої потужності потрібно щонайменше пів року, а станції від 2 МВт встановлюють щонайменше два роки.
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