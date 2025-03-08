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Ударами по газовій інфраструктурі України РФ хоче добитися повернення транзиту – Коболєв
23:51 07.03.2025 |
Прицільні удари РФ по українській газовій інфраструктурі з фокусом на найбільш вразливому її місці - наземній інфраструктурі підготовки газу пояснюються бажанням Кремля відновити транзит палива через Україну в Європу, вважає ексочільник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Єдиним раціональним варіантом відповіді на це питання є тема транзиту газу. З великою вірогідністю росіяни хочуть використати удари по газовій інфраструктурі України для повернення теми російського газу в порядок денний мирних перемовин, до яких нас так активно схиляють представники нової американської адміністрації", - написав він у своєму Facebook у п'ятницю ввечері.
"Ні для кого не секрет, що в Кремлі дуже сумують за статусом головного постачальника газу в ЄС. Тому вони будуть наполягати на включені цього питання в порядок денний", - додав він.
На його думку, у відповідь на це Україні треба мати підготовлений різновид стратегій поведінки, які якнайкраще враховуватимуть її інтереси.
Також ексочільник "Нафтогазу" зауважив, що найгіршою для України ситуацією в сфері газу буде відновлення "Північних потоків", розмови про що, судячи з усього, вже активно ведуться.
Водночас Коболєв зазначив, що "ризик газових блекаутів" вже минув: "Імпорт газу та погода дуже допомогли, березень виявився теплим, найгірший період ми пройшли".
Як повідомлялося, 7 березня РФ здійснила вже сімнадцяту комбінована атаку на об'єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз". Там зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.
Крім того, про зупинку своїх газодобувних об'єктів в Полтавській області після пошкоджень внаслідок атаки 7 березня повідомив енергохолдинг ДТЕК.
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