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АНАЛІТИКА

На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію

 

На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію після ворожої атаки 14 лютого.

Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Вона нагадала, що 14 лютого російські війська атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.

"Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління. Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити. Радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем", - написала Гринчук у Facebook.

За її словами, на території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

"Тепер наше завдання - провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування", - додала вона.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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