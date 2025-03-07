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Під масованою атакою РФ знову опинилась енергетична і газова інфраструктура
08:39 07.03.2025 |
Росія продовжує атакувати енергетичну і газову інфраструктуру України, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - пише він у фейсбуці.
Міністр зазначив, що там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.
"росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - підкреслив Галущенко.
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