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АНАЛІТИКА

Під масованою атакою РФ знову опинилась енергетична і газова інфраструктура

 

Росія продовжує атакувати енергетичну і газову інфраструктуру України, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - пише він у фейсбуці.

Міністр зазначив, що там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.

"росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - підкреслив Галущенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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