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Австралія надала 6 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України
09:00 06.03.2025 |
Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що кошти уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору.
У відомстві нагадали, що Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. Отже, загальний внесок Австралії до Фонду склав близько 18 млн євро.
Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду - державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
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