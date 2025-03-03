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АНАЛІТИКА

Україна засудила те, як експерти МАГАТЕ дісталися ЗАЕС

 

Міністерство закордонних справ України засудило "порушення низкою співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) суверенітету та територіальної цілісності України". Про це йдеться у заяві, опублікованій

на сайті міністерства у неділю, 2 березня. Так у українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на те, що інспектори МАГАТЕ, які прибули на ротацію на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), вперше проїхали захопленою РФ територією. В міністерстві заявили про "російський шантаж" та "системні спроби нав'язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях".

Напередодні російські інформагентства, зокрема "Интерфакс", з посиланням на заяву корпорації "Росатом" повідомили, що на ЗАЕС прибули для ротації три інспектори МАГАТЕ. Окремо у повідомленні наголошувалося, що маршрут вперше пройшов виключно територією, яку зараз контролює РФ, і "під захистом військовослужбовців".

Ротація МАГАТЕ мала відбутися на початку лютого, проте була відкладена майже на місяць через відсутність гарантій безпеки, повідомили тоді в МЗС України. Росія, натомість, звинувачувала Україну нібито у "провокаціях ЗСУ".

МЗС України надіслало МАГАТЕ ноту протесту

"Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами. Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство погодитися на російські умови", - йдеться у заяві МЗС України від 2 березня.

У відомстві наголошують, що розцінюють це не як ротацію фахівців на ЗАЕС, а як "гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками агентства".

Разом з тим Київ направив ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності України та застерігає від повторення подібних дій у майбутньому. "Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями", - йдеться в заяві МЗС України.

Окупація ЗАЕС російськими військами

Запорізька АЕС - найбільша атомна електростанція в Україні та Європі. Станція була окупована російськими військами в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Експерти МАГАТЕ працюють на ЗАЕС із 1 вересня 2022 року.

Станція вже кілька разів опинялася на межі блекауту через бойові дії, що тривають у її районі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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