Італія внесе EUR13 млн у Фонд підтримки енергетики України

Надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики України Романа Андарака підписав угоду про внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі EUR13 млн, повідомило Міненерго вечером у п'ятницю.

"Ми дякуємо Італії за підтримку відновлення українського енергосектору. Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб'єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене", - зазначив Андарак.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад EUR1 млрд. Серед донорів Фонду - державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергообʼєкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.