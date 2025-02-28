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АНАЛІТИКА

Інвесторам в зелену енергетику недоплатили 25 млрд гривень, - Міненерго

 

Заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних станом на кінець лютого складає 24,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Юрія Шейка в ході засідання Комітету з питань енергетики та комунальних послуг.

"Заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ становить 24,8 млрд грн. Це на 0,5 млрд грн менше, ніж на початок року", - сказав Шейко.

Водночас він розповів, що заборгованість Укренерго перед Гарантованим покупцем за послугу з розвитку зеленої енергетики наразі складає 19,4 млрд грн. При цьому це менше на 2 млрд грн, ніж було початку року.

Також заступник міністра розповів, що найближчим часом варто очікувати зменшення заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ за рахунок перенаправлення коштів Укренерго за диспетчерське управління у 2023 та 2024 роках.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції
За матеріалами: РБК-Україна
 

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