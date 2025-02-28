Пожежні два тижні намагаються загасити тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару «Шахеда»

Українські пожежні через два тижня після того, як вранці 14 лютого безпілотний літальний апарат (БПЛА) влучив у Новий безпечний конфайнмент (НБК) на Чорнобильській АЕС, все ще намагаються загасити тліючі вогні у великій споруді, побудованій над реактором, зруйнованим під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, повідомив генеральний директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Частий радіаційний моніторинг, який проводить Україна, та незалежні вимірювання, які проводить МАГАТЕ, продовжують показувати нормальні рівні як на НБК, так і в інших місцях на території Чорнобильської АЕС", - вказано у повідомлені агентства на його сайті у четвер.

Згідно із ним, маючи необмежений доступ, команда МАГАТЕ, яка знаходиться на місці, уважно стежила за ситуацією після удару рано вранці 14 лютого, який пробив велику діру в призначеному для запобігання будь-якому потенційному викиду в атмосферу радіоактивного матеріалу з об'єкта "Укриття", що перекриває пошкоджений реактор, і для захисту його від зовнішніх небезпек.

За допомогою тепловізійної зйомки, включно з використанням дронів-спостерегачів, українські експерти локалізували тліючі вогнища в ізоляції між шарами арочної конструкції НБК, закачуючи воду для їх гасіння. Працюючи позмінно, понад 400 співробітників екстреної служби брали участь у ліквідації наслідків удару безпілотника, повідомило МАГАТЕ.

"Пожежні та інші служби реагування дуже важко працюють у складних обставинах, щоб подолати вплив і наслідки удару безпілотника. Очевидно, це був серйозний інцидент з точки зору ядерної безпеки, хоча міг бути набагато гірший. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, напад на ядерний об'єкт ніколи не повинен відбуватися", - підкреслив генеральний директор Гроссі.

Окрім того команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику повідомила про численні повітряні нальоти протягом останнього тижня, що часом призводило до призупинення діяльності з гасіння пожеж на даху НБК. Агентству також було повідомлено про наявність безпілотників у межах п'яти кілометрів від майданчика, в тому числі двох над одним із проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Зазначається, що група експертів МАГАТЕ в четвер в Києві спостерігала за залишками безпілотника, які, за словами української сторони, були зібрані після удару по НБК. Команда спостерігала за частинами безпілотника, які, на їхню думку, відповідають безпілотному літальному апарату типу Shahed ("Шахед"). Однак команда не робила жодної подальшої оцінки походження дрона, зроблено уточнення в релізі.