Україні треба імпортувати до 2 млрд кубометрів газу: оцінка ДТЕК

Україні потрібно буде закупити за кордоном від 1 млрд до 2 млрд кубометрів газу цього року для підготовки до наступного опалювального сезону. Таку оцінку агентству Bloomberg назвали в енергохолдингу ДТЕК.

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК, сказав, що точний обсяг залежатиме від швидкості відновлення газової інфраструктури, рівня видобутку та погодних умов.

У 2024 році Україна отримала 724 млн кубометрів газу з-за кордону (за оцінками ExPro Consulting), але близько третини цього обсягу потім реекспортували до західних сусідів.

Цієї зими Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу після того, як російські ракетні атаки пошкодили видобувну інфраструктуру.

Україні доведеться купувати газ на напруженому ринку, де ціни залишаються високими, бо і Євросоюз незабаром почне поповнювати виснажені запаси.