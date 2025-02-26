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Україні треба імпортувати до 2 млрд кубометрів газу: оцінка ДТЕК
16:44 26.02.2025 |
Україні потрібно буде закупити за кордоном від 1 млрд до 2 млрд кубометрів газу цього року для підготовки до наступного опалювального сезону. Таку оцінку агентству Bloomberg назвали в енергохолдингу ДТЕК.
Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК, сказав, що точний обсяг залежатиме від швидкості відновлення газової інфраструктури, рівня видобутку та погодних умов.
У 2024 році Україна отримала 724 млн кубометрів газу з-за кордону (за оцінками ExPro Consulting), але близько третини цього обсягу потім реекспортували до західних сусідів.
Цієї зими Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу після того, як російські ракетні атаки пошкодили видобувну інфраструктуру.
Україні доведеться купувати газ на напруженому ринку, де ціни залишаються високими, бо і Євросоюз незабаром почне поповнювати виснажені запаси.
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