Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області

 

Під час масованої атаки Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.

Водночас в енергокомпанії не називають, який саме об'єкт постраждав від обстрілу і не вказують ступінь руйнування.

У ДТЕК зазначили, що докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу енергооб'єкта.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3446  0,05 0,11 41,9989  0,00 0,00
EUR 43,4643  0,05 0,11 44,1518  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,01 0,02 41,7400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес