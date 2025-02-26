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РФ вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області
10:32 26.02.2025 |
Під час масованої атаки Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.
"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.
Водночас в енергокомпанії не називають, який саме об'єкт постраждав від обстрілу і не вказують ступінь руйнування.
У ДТЕК зазначили, що докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу енергооб'єкта.
За матеріалами:
Економічна правда
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