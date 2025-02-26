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АНАЛІТИКА

Україна зменшила імпорт енергоресурсів

 

У 2024 році Україна імпортувала паливно-енергетичних товарів на суму 8,9 млрд дол., що на 1,47 млрд дол. або на 14,2% менше ніж за 2023 рік.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group, посилаючись на дані Energy Map.

Водночас надходження від експорту зменшилися майже вдвічі - з 0,39 млрд дол. до 0,2 млрд дол. Витрати на імпортні енергоресурси перевищили заробітки від експорту у 44 рази.

Як йдеться в повідомленні, у 2024 році імпорт енергоресурсів складався переважно із закупівлі нафти та нафтопродуктів, які займали 76,6% у грошовому еквіваленті. Менші частки припадали на електроенергію та нафтові гази (по 7,5%) і кам'яне вугілля (4,5%). Інші енергоресурси, включаючи кокс, бітум, торф, смоли, масла та інші продукти нафтопереробки, склали разом до 3,9% загальних витрат на імпорт.

Нафти та нафтопродуктів (крім сирих) у 2024 році Україна імпортувала 7,56 млн тонн загальною вартістю 6,82 млрд дол., що на 12,9% менше ніж за 2023 рік.

Газів нафтових було імпортовано 0,98 млн тонн, що коштувало Україні 0,67 млрд дол. Це майже втричі менше ніж було витрачено за 2023 рік - 1,9 млрд дол.

Найбільше зростання порівняно з 2023 роком зафіксовано в імпорті електроенергії. Якщо за 2023 рік в Україну надійшло 806,4 тис. МВт·год на суму 154,7 млн дол., то за 2024 рік обсяги витрат зросли у понад чотири рази - до 669,4 млн дол. за 4436,6 тис. МВт·год.

Витрати на імпорт кам'яного вугілля зросли більше ніж удвічі порівняно з 2023 роком. Протягом 2024 року Україна витратила 402,1 млн дол. на закупівлю 1,8 млн тонн вугілля.

Натомість, за даними DiXi Group, Україна експортувала протягом 2024 року 12 видів паливно-енергетичних товарів до 103 країн, що забезпечило грошові надходження в сумі 201,3 млн дол.

У структурі експорту найбільшу частку зайняв продаж електроенергії, що склав 81,0 млн дол. або 40,3% надходжень.

Виторг від продажу камʼяного вугілля склав 36,4 млн дол. (18,1%), нафти та нафтопродуктів - 29,1 млн дол. (14,4%). Решта паливно-енергетичних товарів, таких як гази нафтові, торф, смоли, кокс, пек, бітумінозні суміші, разом принесли Україні 54,8 млн дол. - 27,2% всіх надходжень.
За матеріалами: Економічна правда
 

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