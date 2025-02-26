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Shell повідомила про зростання світового ринку ЗПГ у 2024 році всього на 3 млн тонн
09:53 26.02.2025 |
Обіг глобальної торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ) у 2024 році становив 407 млн тонн, ідеться в щорічному огляді компанії Shell LNG Outlook 2025.
Світова торгівля ЗПГ зросла лише на 3 млн тонн у 2024 році, що стало найнижчим річним приростом за 10 років, зазначають експерти британсько-нідерландського концерну.
Найбільший внесок у зростання зробив Китай (понад 6 млн тонн), також наростили імпорт Індія (понад 4 млн тонн), Єгипет, Південна Корея, Бразилія. Європа значно знизила імпорт.
Аналітики Shell трохи поліпшили оцінку довгострокового попиту на ЗПГ у світі. На період 2040 року вони наводять оцінку в 630-718 млн тонн, тоді як роком раніше "вилка" На період 2040 року вони наводять оцінку в 630-718 млн тонн, тоді як роком раніше "вилка" була 625-685 млн тонн.
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