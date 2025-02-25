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АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики України за три роки допоміг відновити 2 ГВт генерації та залучив понад 1 мільярд євро

 

Фонд підтримки енергетики України за три роки повномасштабної війни підтримав відновлення 2 ГВт генеруючих потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Фонд підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон у відповідь на загрозу регіональній енергетичній безпеці.

Як зазначили в Міненерго, Фонд став одним із ключових механізмів відновлення енергосистеми, залучивши понад 1 млрд євро від більш ніж 30 донорів для ремонту та підтримки енергетичної інфраструктури України.

"Протягом останніх трьох років внески до Фонду стали потужним прикладом міжнародної солідарності. Завдяки внескам за три роки було профінансовано понад 700 контрактів на постачання обладнання загальною вартістю 600 млн євро, що сприяло відновленню енергетичної інфраструктури понад 56 українських компаній у 21 регіоні", - сказано в повідомленні.

Окрім того, в рамках Фонду діє ініціатива "Промінь надії" за підтримки Європейської Комісії - у рамках цього проєкту встановлюються сонячні панелі та системи зберігання енергії в медичних закладах, що підвищує їхню стійкість під час кризових ситуацій.

Станом на червень минулого року у Фонді підтримки енергетики України було понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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