Литва почала демонтаж першої лінії електропередачі з Росії. Частину обладнання передадуть Україні

У Литві 24 лютого почали демонтувати першу з трьох ліній електропередач, які з'єднували країну з російським Калінінградом.

Частину демонтованої інфраструктури відправлять в Україну, пише литовське видання Delfi.

"Сьогодні 15-й день, як ми синхронізовані з мережами континентальної Європи. Символічно, що саме зараз почали демонтувати лінію з Калінінградом", - зауважив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, який відвідав місце робіт.

"Ми підтримували, підтримуємо та підтримуватимемо Україну - по суті чимала частина інфраструктури, яка в хорошому стані, буде використана та передана в Україну, щоб там могли відновлювати електромережі", - додав міністр.

За словами Вайчюнаса, після того, як розберуть непотрібні лінії, звільниться близько 900 га землі, нею зможуть користуватися фермери.

Литовський оператор електромереж компанія Litgrid раніше повідомляла, що після демонтажу опор на лінії Круоніська ГЕС-Совєтск, решту використають для з'єднання Круоніської ГЕС з Бітенською трансформаторною підстанцією.

Загалом Литва відключить і демонтує три лінії електропередач з Росіє потужністю 330 кВ та три потужністю 110 кВ. Усього демонтують понад 182 км ліній і 544 опори. Довжина демонтованих кабелів становитиме понад 231 км. Усі роботи планують завершити протягом 1,5 років - до другого півріччя 2026 року.

Демонтовану інфраструктуру, наприклад, ізолятори передадуть Україні, а старі опори та дроти - утилізують.

За словами гендиректора Litgrid Рокаса Масюліса, роботи з демонтажу ліній та зносу опор коштуватимуть 1 млн євро.

Як повідомлялося, Литва, Латвія та Естонія 8 лютого відключили свої електросистеми від мереж Росії та Білорусі, а 9 лютого - синхронізували їх з енергосистемою Європи.

Електроенергію у Росії Литва не купує з 2022 року, а з Білорусі - з 2020 року.