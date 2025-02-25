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Єврокомісія допоможе Україні у фінансуванні закупівель газу
09:23 25.02.2025 |
Європейська комісія допоможе збільшити запаси газу для надійного постачання Україні і країнам регіону.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Європейська комісія допоможе Україні у фінансуванні закупівель газу, зокрема через Ukraine Facility разом з партнерами-виконавцями. Це дозволить збільшити запаси газу для забезпечення безпеки постачання, що принесе користь як Україні, так і всьому регіону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це один із пунктів нового пакету підтримки України, спрямованого на зміцнення нашої енергетичної системи та забезпечення її повної інтеграції в європейський енергетичний ринок, який представлений керівництвом Єврокомісії 24 лютого в Києві.
"Ми вдячні керівництву Європейського Союзу та всім країнам-учасницям за систематичну й послідовну підтримку української енергетики. Ваш внесок у відновлення та стійкість нашої енергосистеми є визначальним. Україна залишається відданою реформам і прагне якнайшвидшої повної інтеграції до спільного енергетичного ринку ЄС. Використання українських сховищ і створення достатніх запасів природного газу є стратегічно важливим для надійності газопостачання в регіоні. Разом ми зміцнюємо енергетичну безпеку всієї Європи, невідʼємною частиною якої є і завжди буде Україна", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Окрім фінансування закупівель газу, пакет передбачає інтеграцію українського ринку електроенергії до ЄС не пізніше весни 2027 року, а також прискорення інвестицій у відновлювану енергетику.
"Тільки повністю незалежна енергосистема може захистити Україну від нинішніх атак і майбутнього тиску. Повна інтеграція України в енергетичний ринок ЄС буде частиною загальних гарантій безпеки, які ЄС може надати, а також ефективною передумовою для відновлення, оскільки енергетична безпека є ключовою для забезпечення потоку інвестицій по всій країні", - йдеться у заяві.
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