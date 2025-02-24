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Єврокомісія запропонувала новий пакет для повної інтеграції України в енергоринок ЄС
14:39 24.02.2025 |
У понеділок у Києві Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки її енергетичної системи та повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.
Про це повідомила пресслужба ЄК на своєму сайті, пише "Європейська правда".
Цей пакет дозволить повністю об'єднати ринок електроенергії України з ЄС до початку 2027 року разом з Молдовою, а також забезпечити подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС за умови, що Україна значно прискорить необхідні ринкові реформи.
Він також підвищить безпеку постачання в Україні та ширшому регіоні, оскільки комісія допоможе з необхідними закупівлями газу.
"Повна інтеграція України до енергетичного ринку ЄС стане частиною загальних гарантій безпеки, які може надати ЄС, а також ефективною передумовою для відновлення, оскільки енергетична безпека є ключовим фактором для притоку інвестицій в країну", - заявили у Єврокомісії.
Пакет, запропонований у понеділок в Києві, складається з наступних пунктів:
* він сприятиме інтеграції українського ринку електроенергії з ЄС до весни 2027 року разом з Молдовою, а також подальшій інтеграції в газовий сектор ЄС.
* комісія надасть допомогу у фінансуванні закупівель газу. Це призведе до створення достатніх запасів газу для забезпечення безпеки постачання, що принесе користь як Україні, так і всьому регіону.
* пакет заходів прискорить інвестиції у відновлювану енергетику, що дозволить створити до 1,5 ГВт генеруючих потужностей. Це приблизно на 25% більше від загальної потужності відновлюваної енергетики в Україні.
Ці нові заходи ґрунтуватимуться на підтримці ЄС на суму понад 2 млрд євро, наданій протягом останніх трьох років для підвищення стійкості енергетичної системи України.
Підтримка надаватиметься насамперед через Фонд енергетичної підтримки України, Механізм цивільного захисту ЄС, а також гуманітарну допомогу та надходження від знерухомлених російських активів.
Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила в понеділок у Києві, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж допомоги в обсязі 3,5 млрд євро.
Як раніше повідомлялося, у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
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