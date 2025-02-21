Колишній гендиректор Оператора ГТС Макогон отримав підозру. Він за кордоном

Колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" заочно отримав підозру у службовій недбалості під час розподілу прибутків підприємства та внесенні недостовірних відомостей у документи про відрядження та (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Обставини справи і оприлюднене прокуратурою фото свідчать, що йдеться про Сергія Макогона. Він очолював Оператора ГТС з моменту його створення у 2019 році до вересня 2022 року.

За даними слідства, підозрюваний, всупереч умов трудового контракту, не прийняв рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства за 2021 рік. Внаслідок цього до держбюджету не перерахували понад 18 млрд гривень.

Крім того, у вересні 2022 року він організував собі відрядження у Відень ніби то на запрошення представників оператора газотранспортної системи Австрії.

"Насправді запрошення не було, а завдяки відрядженню чоловік виїхав за кордон, звідки не повернувся. Підозрюваний знав, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, відповідно він втратить бронювання та надані не зможе під приводом службових поїздок виїжджати за кордон", - заявили у прокуратурі.

Наглядова рада "Магістральні газопроводи України" (МГУ) 16 вересня 2022 року припинила повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, коли той перебував у відрядженні.

Макогон казав, що дізнався про звільнення, перебуваючи у відрядженні, і не розуміє, з яких причин наглядова рада МГУ ухвалила таке рішення. На його думку, воно може бути спробою заблокувати реформу корпоративного управління ОГТСУ та "провести своїх людей у ​​керівництво компанії без прозорого конкурсу".

Кілька джерел на ринку тоді повідомляли також про спроби змінити керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Через це посли G7 в Україні висловили занепокоєння втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго.

Зрештою Кудрицького звільнили 2 вересня 2024 року.

У лютому 2025 року свою відставку анонсував наступник Макогона на посаді керівника ОГТСУ Дмитро Липпа. Наглядова рада компанії вже оголосила початок конкурсного відбору на посаду генерального директора.