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АНАЛІТИКА

«Хочуть зупинити видобуток»: Росія обстріляла газову інфраструктуру України

 

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. Про це він написав у Facebook.

За його словами, пошкоджень зазнали виробничі потужності, проте він не уточнив, у якому саме регіоні.

"Метою цих атак є зупинка видобутку газу, необхідного для побутових потреб та централізованого опалення", - заявив міністр.

За його словами, спеціалісти вже розпочали оцінку пошкоджень і аварійно-відновлювальні роботи. Галущенко наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру, попри офіційні заяви про зворотне.

Атаки на енергооб'єкти Одещини

Крім ударів по газовій інфраструктурі, Росія вдруге за дві ночі атакувала енергетичні об'єкти на Одещині. За даними Укренерго, в регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Пресслужба ДТЕК підтвердила, що під час нічної атаки знову був уражений енергетичний об'єкт компанії.

В Укренерго запевняють, що енергетики роблять усе можливе для відновлення стабільного енергопостачання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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