Фінансові новини
- |
- 20.02.25
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Хочуть зупинити видобуток»: Росія обстріляла газову інфраструктуру України
12:13 20.02.2025 |
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. Про це він написав у Facebook.
За його словами, пошкоджень зазнали виробничі потужності, проте він не уточнив, у якому саме регіоні.
"Метою цих атак є зупинка видобутку газу, необхідного для побутових потреб та централізованого опалення", - заявив міністр.
За його словами, спеціалісти вже розпочали оцінку пошкоджень і аварійно-відновлювальні роботи. Галущенко наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру, попри офіційні заяви про зворотне.
Атаки на енергооб'єкти Одещини
Крім ударів по газовій інфраструктурі, Росія вдруге за дві ночі атакувала енергетичні об'єкти на Одещині. За даними Укренерго, в регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Пресслужба ДТЕК підтвердила, що під час нічної атаки знову був уражений енергетичний об'єкт компанії.
В Укренерго запевняють, що енергетики роблять усе можливе для відновлення стабільного енергопостачання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: Трамп спробує укласти з Україною спрощену «угоду про надра»
ТОП-НОВИНИ
|Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо надр і знову назвав Зеленського «диктатором»
|Трамп втрачає рейтинг на тлі занепокоєнь американців щодо економіки США
|У Трампа пов'язали його гострі заяви про Україну з буксуванням «угоди про надра»
|Венсу не сподобалися відповіді Зеленського на випади Трампа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони витратить понад 44 мільярди на FPV-дрони цього року
|Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя
|Витрати більшості опитаних українців збільшились за останній рік - Rakuten Viber
|«Хочуть зупинити видобуток»: Росія обстріляла газову інфраструктуру України
|Укрзалізниця може стати оператором морських перевезень на маршруті Китай – Європа
|Україна не виконала два маяки, але очікує $917 млн: представники МВФ приїхали в Київ
|Експредставник BNP Paribas добився рішення Верховного Суду щодо скасування санкцій України проти нього
Бізнес
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються
|Intel може бути розділена: TSMC та Broadcom зацікавились придбанням частин бізнесу компанії
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска