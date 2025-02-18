Нацкомісія почала перше розслідування про маніпуляції на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала розслідування щодо можливих маніпуляцій на ринку електроенергії щодо компанії "Енергія-1" Ігоря Тинного та Юлії Льовочкіної.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні у вівторок, 18 лютого, повідомляє галузеве видання ExPro.

Під час засідання член НКРЕКП Олександр Формагей зауважив, що це перше розслідування щодо можливих маніпуляцій на ринку електроенергії за новими правилами.

"Ми не називаємо нікого маніпуляторами. Це початок процедури. Це перший кейс, який в нас порушується за новим законом про REMIT і стосується маніпулювання. Це доволі складне розслідування, ми його проводимо з урахуванням позиції компанії. Попередні висновки робити ще передчасно", - сказав Формагей.

В обґрунтуванні до проєкту постанови НКРЕКП про початок розслідування зазначається, що під час проведення попереднього дослідження з'ясовано, що ТОВ "Енергія-1" у розрахункові періоди з 1 по 5 листопада 2024 року розміщувало заявки на розвантаження на балансуючому ринку за цінами, що значно перевищують ринкові, в результаті чого відбулася значна зміна маржинальної ціни на балансуючу електроенергію та розрахункової ціни небалансів, що мало ознаки штучного впливу на ціну.

"У середньому за досліджений період ціни пропозицій ТОВ "Енергія-1" перевищували середньозважені на 1617%, таким чином спостерігається значне відхилення ціни пропозицій ТОВ "Енергія-1" від ринкових трендів. Активації генеруючого обладнання ТОВ "Енергія-1", як постачальника послуг з балансування, в п'яти розрахункових періодах 01.11.2024 - 05.11.2024 призвели до формування маржинальної ціни на балансуючу енергію на розвантаження (у трьох періодах на рівні 10 000 грн за 1 МВт-год і у двох періодах до 8 250 грн за 1 МВт-год)", - йдеться в обґрунтуванні.

В НКРЕКП встановили, що дії ТОВ "Енергія-1" містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Енергія-1" входить до складу бізнес-групи ексголови адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії. Керівником компанії є Тетяна Винниченко. Кінцеві бенефіціари - Ігор Тинний та Юлія Львочкіна.

Як повідомлялося, ще у червні 2023 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про REMIT). Документ має імплементувати адаптовану версію REMIT, що відповідає зобов'язанням України як учасниці Енергетичного співтовариства.

REMIT - це положення про цілісність та прозорість оптових ринків електроенергії та газу, яке закріплене Регламентом європейського парламенту та Ради ЄС №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року з метою боротьби зі зловживаннями на енергетичних ринках у вигляді інсайдерської торгівлі чи маніпуляцій.

На виконання вимог закону НКРЕКП у 2023 році затвердила порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.