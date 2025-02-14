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Україна отримує пропозиції від компаній сусідніх країн щодо дольової участі в добудові ХАЕС-3,4 – Галущенко
16:47 14.02.2025 |
Україна отримала пропозиції від багатьох компаній, включаючи великі компанії із сусідніх держав щодо участі у фінансуванні добудови енергоблоків №3,4 на Хмельницькій АЕС в обмін на долю в проєкті.
"Поки ми на сьогодні не розглядали питання, щоб пустити когось у проєкт, хоча такі запити є, є від багатьох, я не буду називати, хто у тому числі, і від великих компаній сусідніх держав", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу у Верховній Раді у п'ятницю.
За його словами, керівництво міністерства наразі схиляється до того, щоб зберегти ХАЕС-3,4 виключно у держаній власності.
"Я думаю, що ми все-таки будемо орієнтуватися на те, що будемо залишати кошти і реалізовувати цей комерційний проєкт як державний", - зазначив міністр.
Він назвав проєкт добудови ХАЕС-3,4 комерційно привабливим проєктом, завдяки чому держава може як залучати до його реалізації зовнішніх інвесторів, так і виконувати роботи за кошти АТ "НАЕК "Енергоатом".
"Якщо ми беремо терміни, в які, дай Боже, у нас вийде запустити блок у мережу, далі ви берете потужність одного блоку 1,1 ГВт, про яку ми говоримо, і просто обраховуєте кількість виробленої електроенергії в рік, її вартість, ось і все. Тобто, цей проєкт комерційно привабливий", - наголосив Галущенко.
Як повідомлялося, 11 лютого Верховна Рада України прийняла закон про придбання обладнання у Болгарії, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.
АТ "НАЕК "Енергоатом" планує добудувати на ХАЕС енергоблоки №3 і №4 з реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в майбутньому проєкти спорудження енергоблоків №5 і №6 з реакторами американської Westinghouse.
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