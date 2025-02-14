Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримує пропозиції від компаній сусідніх країн щодо дольової участі в добудові ХАЕС-3,4 – Галущенко

 

Україна отримала пропозиції від багатьох компаній, включаючи великі компанії із сусідніх держав щодо участі у фінансуванні добудови енергоблоків №3,4 на Хмельницькій АЕС в обмін на долю в проєкті.

"Поки ми на сьогодні не розглядали питання, щоб пустити когось у проєкт, хоча такі запити є, є від багатьох, я не буду називати, хто у тому числі, і від великих компаній сусідніх держав", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу у Верховній Раді у п'ятницю.

За його словами, керівництво міністерства наразі схиляється до того, щоб зберегти ХАЕС-3,4 виключно у держаній власності.

"Я думаю, що ми все-таки будемо орієнтуватися на те, що будемо залишати кошти і реалізовувати цей комерційний проєкт як державний", - зазначив міністр.

Він назвав проєкт добудови ХАЕС-3,4 комерційно привабливим проєктом, завдяки чому держава може як залучати до його реалізації зовнішніх інвесторів, так і виконувати роботи за кошти АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Якщо ми беремо терміни, в які, дай Боже, у нас вийде запустити блок у мережу, далі ви берете потужність одного блоку 1,1 ГВт, про яку ми говоримо, і просто обраховуєте кількість виробленої електроенергії в рік, її вартість, ось і все. Тобто, цей проєкт комерційно привабливий", - наголосив Галущенко.

Як повідомлялося, 11 лютого Верховна Рада України прийняла закон про придбання обладнання у Болгарії, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.

АТ "НАЕК "Енергоатом" планує добудувати на ХАЕС енергоблоки №3 і №4 з реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в майбутньому проєкти спорудження енергоблоків №5 і №6 з реакторами американської Westinghouse.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес