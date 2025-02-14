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У парламенті Болгарії можуть переглянути продаж Україні реакторів для ХАЕС
16:46 14.02.2025 |
Міністр енергетики Герман Галущенко занепокоєний тим, що у парламенті Болгарії зареєстрована постанова про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, термін якого спливає 11 березня.
Про це сказав міністр під час брифінгу в парламенті в п'ятницю, передає "Енергореформа".
"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть - як тільки Верховна Рада ухвалила закон (про купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 - ред), у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні", - сказав міністр.
Він зазначив, що у зв'язку з такими діями у болгарському парламенті, Україні "треба ще поборотися за це обладнання, але ми безумовно маємо це робити".
"Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в парламенті Болгарії, щоб це рішення не було скасоване, тому що тоді ми втрачаємо цю можливість", - додав Галущенко.
За його словами, якщо не взяти корпуси реакторів у Болгарії, то їх доведеться виготовляти з нуля, а на це піде близько п'яти років.
"Строк виготовлення одного - п'ять років. Це офіційні відповіді, які ми отримали від виробників. Тоді цей проєкт перетворюється в довгобуд, а в нашій ситуації електроенергія і ресурси потрібні негайно для відновлення", - зазначив міністр, додавши, що все інше обладнання для ХАЕС-3,4 може виготовити Україна.
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