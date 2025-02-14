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АНАЛІТИКА

В Агентстві відновлення кажуть, що захист енергооб'єктів другого рівня завершений майже на 90%

 

В Україні захист енергетичних об'єктів другого рівня, над якими працює Агентство відновлення, завершено практично на 90%.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Він зазначив, що Агентство працює над захистом 22 підстанцій, зокрема, встановлено близько 46 елементів другого рівня захисту на 22 підстанціях. Також триває встановлення 22 елементів третього рівня захисту на тих самих підстанціях.

"Захист об'єктів 2-го рівня завершено практично на 90%. Що стосується захисту енергооб'єктів 3-го рівня - від ракет, то варто нагадати, що минулого року було зафіксовано 62 удари ракетами та "Шахедами" по тих об'єктах, над убезпеченням яких працювало Агентство. І жоден трансформатор не був пошкоджений ворогом", - наголосив Сухомлин.

За його даними, цього на проєкти другого і третього рівнів захисту виділено лише 2 млрд грн, однак ці об'єкти дуже дорогі, тому Агентство паралельно працює над зниженням вартості проєктів.

Наразі триває підготовка урядових актів, ухвалення яких допоможе частково розрахуватися з підрядниками за виконані раніше роботи.
 

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