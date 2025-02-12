Укренерго завтра знову обмежить електропостачання для бізнесу

У середу, 12 лютого, обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть у періоди 07:00 - 11:00 та 15:00 - 21:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

"Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 07:00 - 11:00; 15:00 - 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Укренерго просить представників бізнесу стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.