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Укренерго завтра знову обмежить електропостачання для бізнесу
23:11 11.02.2025 |
У середу, 12 лютого, обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть у періоди 07:00 - 11:00 та 15:00 - 21:00.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
"Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 07:00 - 11:00; 15:00 - 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Укренерго просить представників бізнесу стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
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