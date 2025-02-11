Укренерго у вівторок обмежить електропостачання для промисловості та бізнесу

"Для того щоб надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого", - розповів Гетманцев.