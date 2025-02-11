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АНАЛІТИКА

Укренерго у вівторок обмежить електропостачання для промисловості та бізнесу

 

У вівторок, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці.

Час застосування обмежень: 07:00 - 11:00 та 15:00 - 21:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак", - зазначили в Укренерго і запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
 

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