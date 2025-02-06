Schneider Electric Україна планує навчити 1 млн людей енергоменеджменту – Бубнов

Електротехнічна компанія "Шнайдер Електрик Україна" (Schneider
Electric Україна, Київ), яка минулого року підписала меморандум з
Міністерством освіти і науки України, планує 2025 року навчити 1 млн
людей основам енергоменеджменту, повідомив генеральний директор Михайло
Бубнов.
"Пріоритети компанії на 2025 рік включають досягнення цілей сталого
розвитку, зокрема підтримку 1000 провідних постачальників у скороченні
вдвічі викидів CO₂", - сказав він в бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Schneider Electric розглядає Україну як стратегічно
важливий ринок, а середньострокова стратегія компанії передбачає
впровадження цифрових рішень для оптимізації енергоспоживання, зниження
витрат та забезпечення енергонезалежності як на рівні бізнесу, так і в
побуті.
"Одним із ключових наших завдань є створення умов для широкого
впровадження "розумних" технологій. Ми віримо, що кожне домогосподарство
в Україні може стати незалежним у виробництві та споживанні енергії
шляхом інтеграції таких рішень, як розумні трансформатори чи
міні-вітрогенератори", - зазначив Бубнов.
Він уточнив, що в рамках свої стратегії Schneider Electric Україна
активно співпрацює з професійно-технічною освітою, та взяла зобов'язання
модернізувати навчальну базу професійних закладів. Окрім постачання
навчальних електростендів та інших технічних засобів, компанія також
створила інноваційний демонстраційно-навчальний хаб та працює над
розробкою інтегрованих навчальних курсів, які включають актуальні знання
з енергоменеджменту, автоматизації та цифрових технологій.
Гендиректор уточнив, що наразі Schneider Electric Україна -
багатофункціональне підприємство, що включає комерційні підрозділи в
Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Миколаєві, склад обладнання та
комплектуючих у Києві, центр сервісно-інформаційної підтримки,
конструкторське бюро, авторизовані навчальні центри та службу підтримки.
В компанії працює близько 100 співробітників, і вона також має
розгалужену мережу дистриб'юторів, магазинів і спеціалізованих партнерів
по всій Україні.
Бубнов додав, що найближчим часом компанія планує розширити лінійку
продуктів, орієнтованих на розвиток відновлюваних джерел енергії,
зокрема сонячних та вітрових електростанцій, а також продовжить
розвивати інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів.
Згідно із даними YouControl, за 9 місяців 2024 року Schneider
Electric Україна збільшила виручку на 12,7% - до 1 млрд 352,24 млн грн,
тоді як її чистий прибуток скоротився вдвічі - до 154,56 млн грн.