Schneider Electric Україна планує навчити 1 млн людей енергоменеджменту – Бубнов

Електротехнічна компанія "Шнайдер Електрик Україна" (Schneider Electric Україна, Київ), яка минулого року підписала меморандум з Міністерством освіти і науки України, планує 2025 року навчити 1 млн людей основам енергоменеджменту, повідомив генеральний директор Михайло Бубнов.

"Пріоритети компанії на 2025 рік включають досягнення цілей сталого розвитку, зокрема підтримку 1000 провідних постачальників у скороченні вдвічі викидів CO₂", - сказав він в бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Schneider Electric розглядає Україну як стратегічно важливий ринок, а середньострокова стратегія компанії передбачає впровадження цифрових рішень для оптимізації енергоспоживання, зниження витрат та забезпечення енергонезалежності як на рівні бізнесу, так і в побуті.

"Одним із ключових наших завдань є створення умов для широкого впровадження "розумних" технологій. Ми віримо, що кожне домогосподарство в Україні може стати незалежним у виробництві та споживанні енергії шляхом інтеграції таких рішень, як розумні трансформатори чи міні-вітрогенератори", - зазначив Бубнов.

Він уточнив, що в рамках свої стратегії Schneider Electric Україна активно співпрацює з професійно-технічною освітою, та взяла зобов'язання модернізувати навчальну базу професійних закладів. Окрім постачання навчальних електростендів та інших технічних засобів, компанія також створила інноваційний демонстраційно-навчальний хаб та працює над розробкою інтегрованих навчальних курсів, які включають актуальні знання з енергоменеджменту, автоматизації та цифрових технологій.

Гендиректор уточнив, що наразі Schneider Electric Україна - багатофункціональне підприємство, що включає комерційні підрозділи в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Миколаєві, склад обладнання та комплектуючих у Києві, центр сервісно-інформаційної підтримки, конструкторське бюро, авторизовані навчальні центри та службу підтримки. В компанії працює близько 100 співробітників, і вона також має розгалужену мережу дистриб'юторів, магазинів і спеціалізованих партнерів по всій Україні.

Бубнов додав, що найближчим часом компанія планує розширити лінійку продуктів, орієнтованих на розвиток відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячних та вітрових електростанцій, а також продовжить розвивати інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів.

Згідно із даними YouControl, за 9 місяців 2024 року Schneider Electric Україна збільшила виручку на 12,7% - до 1 млрд 352,24 млн грн, тоді як її чистий прибуток скоротився вдвічі - до 154,56 млн грн.