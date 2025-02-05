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Галущенко каже, що Україні цьогоріч треба буде імпортувати 1 мільярд кубометрів газу
17:45 05.02.2025 |
При підготовці до наступного опалювального сезону Україні потрібно буде імпортувати щонайменше 1 млрд кубометрів газу.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ.
"Безумовно, імпорт газу нам потрібен. А щодо обcягів, то будемо дивитися, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи в тому числі й наслідки російських атак по газовій інфраструктурі", - сказав міністр.
За його словами, знадобиться імпорт не менше 1 млрд кубометрів "блакитного палива". При цьому Галущенко зауважив, що окрім власних коштів Група Нафтогаз має відкриті кредитні лінії, зокрема, від ЄБРР. Крім того, ведуться переговори із партнерами про можливість надання газу в якості гранту.
Міністр також повідомив, що російські обстріли суттєво впливають на видобуток газу, однак цей вплив є тимчасовим.
Як повідомлялося, Нафтогаз запевняє у достатності запасів газу для проходження зими. Так, підприємства Групи Нафтогаз забезпечують видобуток, зберігання та постачання газу споживачам під час опалювального сезону, крім того, газ імпортується.
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