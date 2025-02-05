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Не тільки рідкоземельні метали. Зеленський запросив інвестувати в українські АЕС
23:52 04.02.2025 |
Україна із задоволення прийме у себе інвестиції іноземних компаній. Адже інвестувати можна не лише у рідкоземельні метали, але і в будівництво АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Зокрема, він згадав, що в Україні розташована одна з найбільших в Європі атомних станцій, яка має шість гігаватів генерації.
"Це дуже багато і це дуже дороговартісно. Візьміть сьогодні один блок, щоб побудувати один блок, треба мільярди грошей. Станції, які 2-3 блоки в Сполучених Штатах, є такі, які коштують 10-15 мільярдів", - розповів Зеленський.
Він зауважив, що такі станції можуть приносити велику кількість коштів щодня. Президент також зауважив, що Україна щодня імпортує 300 мегаватів електроенергії. При цьому окупована Запорізька АЕС може генерувати 6 гігаватів.
"І тому тут питання не тільки в корисних копалинах, питання в багатьох речах. А тому ми також відкриті до партнерства з іншими країнами.", - сказав він.
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