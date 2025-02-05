Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Не тільки рідкоземельні метали. Зеленський запросив інвестувати в українські АЕС

 

Україна із задоволення прийме у себе інвестиції іноземних компаній. Адже інвестувати можна не лише у рідкоземельні метали, але і в будівництво АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Зокрема, він згадав, що в Україні розташована одна з найбільших в Європі атомних станцій, яка має шість гігаватів генерації.

"Це дуже багато і це дуже дороговартісно. Візьміть сьогодні один блок, щоб побудувати один блок, треба мільярди грошей. Станції, які 2-3 блоки в Сполучених Штатах, є такі, які коштують 10-15 мільярдів", - розповів Зеленський.

Він зауважив, що такі станції можуть приносити велику кількість коштів щодня. Президент також зауважив, що Україна щодня імпортує 300 мегаватів електроенергії. При цьому окупована Запорізька АЕС може генерувати 6 гігаватів.

"І тому тут питання не тільки в корисних копалинах, питання в багатьох речах. А тому ми також відкриті до партнерства з іншими країнами.", - сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес