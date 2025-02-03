Фінансові новини
- |
- 03.02.25
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У січні Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%
15:47 03.02.2025 |
У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%, у порівнянні з груднем 2024 року - до майже 189 000 МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
Імпорт скоротився, зокрема, завдяки тому, що ситуація в енергосистемі покращилася, і країна має достатньо ресурсів від вітчизняних виробників.
Найбільшими постачальниками були Польща (30% від загального обсягу імпорту), Угорщина (25,5%) та Словаччина (майже 25%). Загалом, імпорт зменшився з усіх напрямків.
Проте, у порівнянні з січнем 2024 року, імпорт електроенергії виріс на понад 50%.
Загалом у 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії у 5,5 раза, порівнюючи з 2023 роком, - до 4,4 млн МВт-год. Пік імпорту був у червні, коли було поставлено сумарно понад 850 000 МВт-год. Експорт електроенергії у 2024 році залишився майже на рівні 2023 року - 366 000 МВт-год.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Ділові очікування на будівельному ринку України в I кв. підвищилися на 1,6 в. п. - Держстат
|Накопичений українцями нацкешбек у січні зменшився на 5%
|Закордонні компанії стали рідше реєструвати торгові марки в Україні
|Європейський банк схвалив 150 мільйонів євро на житло для українців
|У січні Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%
|Україна звела платіжний баланс у 2024 році з нульовим сальдо
Бізнес
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій