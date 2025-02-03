У січні Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%

У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%, у порівнянні з груднем 2024 року - до майже 189 000 МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Імпорт скоротився, зокрема, завдяки тому, що ситуація в енергосистемі покращилася, і країна має достатньо ресурсів від вітчизняних виробників.

Найбільшими постачальниками були Польща (30% від загального обсягу імпорту), Угорщина (25,5%) та Словаччина (майже 25%). Загалом, імпорт зменшився з усіх напрямків.

Проте, у порівнянні з січнем 2024 року, імпорт електроенергії виріс на понад 50%.

Загалом у 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії у 5,5 раза, порівнюючи з 2023 роком, - до 4,4 млн МВт-год. Пік імпорту був у червні, коли було поставлено сумарно понад 850 000 МВт-год. Експорт електроенергії у 2024 році залишився майже на рівні 2023 року - 366 000 МВт-год.