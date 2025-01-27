Зеленський запропонував Молдові вугілля та енергетиків для Придністров'я в обмін на електроенергію

Україна висловила готовність надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров'ї, щоб збільшити вироблення електроенергії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду брифінгу із представниками ЗМІ.

За словами Зеленського, станція, розташована в невизнаному Придністров'ї, наразі виробляє близько 220 мегаватів, але її потенціал значно вищий - до 2 гігаватів.

"Якщо наші люди туди зайдуть, станція буде спроможна видавати 2 гігавати точно, що в 10 разів більше поточного рівня. Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безоплатно, якщо в обмін на це отримаємо електроенергію для України та Молдови. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе і всієї Молдови, а ми отримуємо необхідний нам імпорт електроенергії", - наголосив Зеленський.

Водночас він попередив, що ситуація може ускладнитися через можливе втручання Росії. Він припустив, що Кремль може використати газ як важіль впливу на ситуацію в регіоні.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що ситуація у Придністров'ї складна - багато людей залишилися без опалення та електрики.

"Україна готова допомогти, і ми дуже вдячні за цей жест. Але зараз усе залежить від режиму Тирасполя. Важливо, щоб запропонована допомога дійшла до людей якомога швидше", - зазначила Санду.

Раніше Придністровʼя відмовилося від українського вугілля, бо "Молдовська ДРЕС працює на антрациті", а їм пропонували газове вугілля, яке "не підходить під виробничий процес".