Фінансові новини
- |
- 27.01.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський запропонував Молдові вугілля та енергетиків для Придністров'я в обмін на електроенергію
10:58 27.01.2025 |
Україна висловила готовність надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров'ї, щоб збільшити вироблення електроенергії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду брифінгу із представниками ЗМІ.
За словами Зеленського, станція, розташована в невизнаному Придністров'ї, наразі виробляє близько 220 мегаватів, але її потенціал значно вищий - до 2 гігаватів.
"Якщо наші люди туди зайдуть, станція буде спроможна видавати 2 гігавати точно, що в 10 разів більше поточного рівня. Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безоплатно, якщо в обмін на це отримаємо електроенергію для України та Молдови. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе і всієї Молдови, а ми отримуємо необхідний нам імпорт електроенергії", - наголосив Зеленський.
Водночас він попередив, що ситуація може ускладнитися через можливе втручання Росії. Він припустив, що Кремль може використати газ як важіль впливу на ситуацію в регіоні.
Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що ситуація у Придністров'ї складна - багато людей залишилися без опалення та електрики.
"Україна готова допомогти, і ми дуже вдячні за цей жест. Але зараз усе залежить від режиму Тирасполя. Важливо, щоб запропонована допомога дійшла до людей якомога швидше", - зазначила Санду.
Раніше Придністровʼя відмовилося від українського вугілля, бо "Молдовська ДРЕС працює на антрациті", а їм пропонували газове вугілля, яке "не підходить під виробничий процес".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС: вимагають тиснути на Україну
|Скандал довкола АОЗ: у Раді вимагають відставки Умєрова
|Скандал з закупівлями зброї: МО змінить голову АОЗ
|Генерал Галушкін: судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на рішучість командирів та дії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Борги населення за кредитами зросли торік на 62 мільярди, але про закредитованість громадян не йдеться, - голова НБУ
|Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів
|Глава Придністров'я відхилив план України «вугілля в обмін на електроенергію»
|Українська «оборонку» торік залучила $1,5 мільярда, третину – за «данською моделлю»
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent на рівні $78,54 за барель
|Єврокомісія заявила, що продовжить переговори з Україною щодо транзиту газу
Бізнес
|Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Спільноти на Reddit почали забороняти посилання на X через «нацистське привітання» Ілона Маска
|Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року
|Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
|Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд
|Canon представила 410 МП сенсор, який може знімати відео з роздільною здатністю 24K
|Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ