Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік

У 2025 році перед енергетиками стоїть задача ввести в роботу ще майже 900 МВт потужностей об'єктів розподіленої генерації.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об'єктів розподіленої генерації", - повідомив він.

Він зазначив, що у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.

Крім того, тривають також ремонти і відбудова. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.