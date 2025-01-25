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АНАЛІТИКА

Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік

 

У 2025 році перед енергетиками стоїть задача ввести в роботу ще майже 900 МВт потужностей об'єктів розподіленої генерації.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об'єктів розподіленої генерації", - повідомив він.

Він зазначив, що у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.

Крім того, тривають також ремонти і відбудова. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.
За матеріалами: Економічна правда
 

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