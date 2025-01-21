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АНАЛІТИКА

Уряд спростив процедуру будівництва об'єктів розподіленої генерації

 

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо будівництва та розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, а також генераторів на період воєнного стану.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Внесено зміни до постанови КМУ від 07.12.2023 № 1320 «Деякі питання будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, на період воєнного стану» , - йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, такі зміни внесено з метою прискорення будівництва та введення в експлуатацію об'єктів розподіленої генерації, що включають газопоршневі та газотурбінні установки.

Це дозволить покращити енергетичну безпеку та знизити дефіцит генеруючих потужностей, забезпечивши енергонезалежність регіонів та держави в цілому.

До того ж скасовано обмеження для операторів мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, що дасть можливість підключати газопоршневі та газотурбінні установки іншими суб'єктами господарювання.
 

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