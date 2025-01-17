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РФ перейшла на абсолютно новий рівень атак енергосистеми - глава Міненерго
15:57 17.01.2025 |
Російські агресори цієї зими перейшли на абсолютно новий рівень атак енергосистеми й використовують для цього все наявне озброєння, що несе набагато більші пошкодження та ускладнює відновлення об'єктів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Те, з чим ми стикнулися в цей опалювальний сезон, - абсолютно новий рівень атак, абсолютно нова зброя. І по факту сьогодні енергетика атакується всіма видами зброї, причому надсучаснішою зброєю, яку має ворог", - сказав Галущенко під час "Години запитань до уряду" в п'ятницю, йдеться в стенограмі засідання, розміщеної на сайті Ради.
Він підкреслив, що сьогодні РФ масовано використовує для ударів по енергосистемі балістичну зброю і зброю з касетними боєприпасами, що, за його словами, несе набагато більші пошкодження і робить набагато складнішим відновлення.
"Із 1750 різного роду ракет і дронів, які минулого року атакували енергосистему, протягом цього опалювального сезону з 17 листопада 900 прилетіло тільки в цей короткий період", - зазначив Галущенко.
Він не став коментувати наслідки атаки 15 січня по енергосистемі, в тому числі по газовій інфраструктурі, але запевнив: забезпечення споживачів газом відбувається стабільно.
"Безумовно, ми не можемо надати інформацію (про конкретні наслідки атаки - ЕР), але ключовим є те, що сьогодні забезпечення споживачів газом відбувається стабільно і у відповідному передбаченому режимі", - сказав Галущенко.
Як повідомлялося, російські війська вночі та вранці 15 січня атакували БпЛА й ракетами Львівську область. Внаслідок удару є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Дрогобицькому та Стрийському районах.
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