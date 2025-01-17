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АНАЛІТИКА

Уряд частково змінив тарифи українцям, які використовують електроопалення

 

Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на рішення Кабміну від 17 січня.

"На час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт⋅год.

Також передбачено пільговий тариф - 2,64 грн - людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом", - написав Шмигаль у Телеграм.

За його словами, аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО (публічних спеціальних обов'язків).

Нагадаємо:

До прийняття цього рішення протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) було передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки: при споживанні до 2000 кВт*год - 2,64 грн/кВт*год за весь обсяг, при споживанні понад 2000 кВт*год - 4,32 грн/кВт*год за весь обсяг.

Тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року становить 4,32 грн/кВт*год.
За матеріалами: Економічна правда
 

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