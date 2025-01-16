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АНАЛІТИКА

Україна має час до 12 березня, щоб погодити купівлю у Болгарії реакторів для ХАЕС

 

Україна має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю у Болгарії реакторів для третього і четвертого енергоблоків ВВЕР-1000 на Хмельницькій АЕС. Про це на засіданні енергокомітету Верховної Ради в четвер розказав його голова Андрій Герус.

Для цього комітет пропонує анулювати текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до законів щодо ринку електроенергії, та перед другим читанням замінити його на абсолютно інший текст.

"Є правка 267, яка видаляє редакцію [законопроєкту №11392] після першого читання, законопроєкт стає без тексту і без правок. І є правка 268, яку було розіслано. Суть цієї правки у тому, що є питання переговорів з болгарською стороною, де вони сказали, що до 12 березня треба ухвалити рішення, бо дозвіл діє до цього часу. У цій правці 268 зазначено, що вести переговори й купувати цей атомний реактор можна, але щодо будівництва має бути окремий закон, який буде разом з ТЕО, оновленим і актуальним для 2025 року", - сказав Герус.

Фото: Ірина Геращенко / Facebook

У 2006 році Росатом виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції й тепер готова продати реактори Україні.

Вартість реакторів - 600 млн євро.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у засіданні енергокомітету онлайн, сказав, що на це будуть залучені кредитні кошти.

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати в 1981 році, і зараз вона має два реактори. Перший запустили у 1987 році, другий - у 2004-му. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність - 2000 МВт. За проєктом станція мала бути чотириблоковою, але третій і четвертий енергоблоки побудували тільки частково. Енергоатом хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани будуть реалізовані, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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