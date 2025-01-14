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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Пропозицію відставки міністра енергетики в Раді підтримало 6% депутатів
23:26 13.01.2025 |
Проект постанови про відставку міністра енергетики підтримали всього 28 депутатів. Це менш як 6,5% від конституційного складу парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Серед підписантів переважно члени фракції "Голос" та частина представників "Європейської солідарності".
Серед підписантів практично відсутні представники монобільшості "Слуги народу".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що представники фракції "Голос" в парламенті виступили проти наміру уряду добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС.
В комітеті Ради з питань енергетики таку пропозицію не підтримали.
Низка енергетичних компаній опублікували заяви про недопустимість дискредитації керівництва галуззю і закликали депутатів припинити політичні спекуляції довкола енергетики.
Як відомо, Міненерго та "Енергоатом" ініціювали низку масштабних енергетичних проєктів, як-от будівництво чотирьох нових атомних реакторів на ХАЕС, щоб компенсувати енергетичні потужності, втрачені через тимчасову окупацію Запорізької АЕС.
Проти добудови двох нових енергоблоків виступали екозахисники, інші ж критики вказували на невчасність цих проєктів під час війни.
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