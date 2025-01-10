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АНАЛІТИКА

Другим рівнем захисту забезпечили 69 підстанцій Укренерго, ще на 13 тривають роботи - Шмигаль

 

Станом на сьогодні другим рівнем захисту забезпечено 69 підстанцій НЕК «Укренерго», ще на 13 тривають роботи.

Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає Укрінформ.

«Першим рівнем укриттів захищені на сьогодні всі об'єкти нашої енергетики. Другим рівнем було прийнято рішення захистити 84 великих об'єкти «Укренерго». Цей пул великих підстанцій був розподілений на три черги. У першій черзі станом на сьогодні 69 об'єктів захищено і трансформатори «закатані» в укриття. Ще 13 об'єктів протягом січня буде захищено», - сказав Шмигаль.

Крім того, розпочалося будівництво укриттів третього рівня, які мають захистити 22 підстанції від ракетних ударів.

Як повідомлялося, наприкінці грудня НЕК «Укренерго» отримала 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.
 

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