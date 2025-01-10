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АНАЛІТИКА

Запаси вугілля в Україні досягли історичного показника в 3 млн тонн - прем'єр

 

Запаси вугілля в Україні становлять приблизно 3 млн тонн, що є історичним показником, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У нас на складах приблизно 3 млн тонн вугілля. Це історичний показник якщо не за всю історію, то за останні 20 років точно", - сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютуб веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За словами прем'єра, такі обсяги пояснюються тим, що росіяни знищили значний обсяг вугільної генерації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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