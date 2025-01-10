Уряд окремо забронює ремонтні бригади облгазів

"У нас на складах приблизно 3 млн тонн вугілля. Це історичний показник якщо не за всю історію, то за останні 20 років точно", - сказав Шмигаль. За словами прем'єра, такі обсяги пояснюються тим, що росіяни знищили значний обсяг вугільної генерації.