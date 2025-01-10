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АНАЛІТИКА

Уряд окремо забронює ремонтні бригади облгазів

 

Кабінет Міністрів має намір у п'ятницю врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж понад норму, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютубі веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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