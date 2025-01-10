У 2024 році потужності СЕС виросли на 800-850 МВт – глава АСЕУ

У 2024 році в Україні побудовано приблизно 800-850 МВт сонячних електростанцій за рахунок бізнесу та домогосподарств, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

"Сонячна енергетика в 2024 році додала потужності. За оцінками нашої Асоціації, приблизно 800-850 МВт СЕС було встановлено в минулому році", - сказав Соколовський під час пресконференції в ІА "Інтерфакс-Україна" на тему "Сонце, вітер, біогаз: як "зелена" енергетика допоможе Україні вистояти у 2025 році" в 9 січня.

"Насамперед бізнес встановив СЕС для самоспоживання та вирішення проблем енергобезпеки. Їх також встановлюють домогосподарства. Звісно це не той ріст, який був, наприклад, у 2019 році, коли будувалися промислові СЕС, але позитивні рухи ми все ж таки бачимо", - зазначив глава АСЕУ.

За його словами, збільшенню потужності СЕС сприяло, зокрема, скасування влітку 2024 року ПДВ та мита на імпорт сонячних панелей та іншого енергообладнання.

"Від 2025 року ми очікуємо подальшого встановлення бізнесом нових потужностей СЕС та систем накопичення енергії. При цьому будуть активно використовуватися нові механізми - це активний споживач та корпоративні PPA (довгострокові договори на продаж е/е з ВДЕ). У другій половині 2025 року ми очікуємо збільшення кількості проєктів промислових. Деякі вже були анонсовані в 2024 році", - прогнозує Соколовський.

Як він зазначив, слід очікувати збільшення будівницва СЕС на обєктах критичної та соціальної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації на основі СЕС, а також "проникнення сонячної енергетики в агросектор і можливо все-таки початку розвитку агровольтаїки, якої зараз дуже мало".

На думку глава АСЕУ, розвитку сонячної енергетики сприятимуть невисокі ціни на сонячні панелі, зниження ризиків для інвесторів через страхування, різні механізми пільгового кредитування та грантові програми, прагнення бізнесу забезпечити власну енергобезпеку та знизити витрати на е/е.

Серед передумов для збільшення сонячних потужностей він назвав також зняття прайскепів на спотовому ринку, що, як він вважає, буде сприяти розвитку всього енергосектору і, зокрема, ВДЕ, та інтеграцію з європейським ринком.

Як повідомляла Енергореформа, на кінець 2021 року загальна потужність СЕС в Україні перевищувала 6 ГВт, крім того домогосподарства запустили майже 1 ГВт СЕС.