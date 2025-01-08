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Іноземні інвестори можуть реалізувати 1,5 ГВт енергопроєктів за умови отримання страхування від воєнних ризиків - директор ЦДЕ
12:29 08.01.2025 |
Іноземні інвестори вже мають у розробці приблизно 1,5 ГВт енергетичних проєктів для України, але їхня реалізація можлива тільки за умови отримання ними страхування від воєнних ризиків, повідомив директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко.
"Я знаю про 1,5 ГВт проєктів у розробці, готових зайти в той момент, коли їм дадуть страховку. Усі вони подали на страховку, усі вони йдуть через цей процес, але він довгий", - сказав Харченко під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві в середу.
За його словами, це реальні американські та європейські інвестори, готові в умовах війни інвестувати в українську енергетику, але для того, щоб вони справді це зробили, їм потрібно мати страхування від воєнних ризиків.
"Вони йдуть цим шляхом, але хтось буде йти дев'ять місяців, хтось 12 місяців, тому що це довгий процес. Якщо цей процес пришвидшиться, вони прийдуть швидше", - додав директор ЦДЕ.
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